Manchester United’dan müthiş geri dönüş: 3-2

Manchester United, kendi sahasında Newcastle United karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.

4 saat önce
0 106 Bir dakikadan az

Son 4 resmi maçında galibiyet alamayan ve Jose Mourinho’nun geleceğinin tartışılmaya başlandığı Manchester United, kendi sahasında Newcastle United karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.

İngiltere Premier Lig’in 8. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy‘nin golüyle öne geçti: 0-1

3 dakika sonra ise Newcastle, Muto Yoshinori‘nin golüyle farkı 2’ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Newcastle’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 70. dakikasında; oyuna sonradan dahil olan Juan Mata, farkı 1’e indirmeyi başardı: 1-2

  1. dakikada ise Paul Pogba’nın asistinde Anthony Martial golü buldu ve ev sahibi ekip skoru eşitledi: 2-2

6 dakika içinde eşitliği yakalayan Manchester United’da oyuna sonradan dahil olan bir başka isim Alexis Sanchez, 90. dakikada sahneye çıktı ve mucize galibiyeti getirdi: 3-2

Premier Lig’de Wolverhampton ile iç sahada 0-0 berabere kalan, West Ham United’a deplasmanda 3-1 mağlup olan, Lig Kupası’nda iç sahada Derby Country ile 2-2 berabere kalıp penaltılar sonucunda elenen, Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada Valencia ile 0-0 berabere kalan Manchester United, 4 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Jose Mourinho’nun kader maçı gözüyle bakılan mücadelede Portekizli çalıştırıcı, oyuna sonradan aldığı Juan Mata ve Alexis Sanchez’in gol atmasıyla galibiyete önemli katkı sağladı. (FANATİK.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 saat önce
155

Cenk Tosun’lu Everton, Leicester City’i mağlup etti: 1-2

1 gün önce
282

Jürgen Klopp: Salah’ın rahat olması gerek

2 gün önce
253

Yeni Boğaziçi’nden farklı tarife: 6-1

2 gün önce
217

Beşiktaş, İsveç’te durdu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin