Arsenal, Karabağ’ı rahat geçti
İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.
Başkent Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.
Arsenal, ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos’un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arsenal’a 3-0’lık galibiyeti getirdi.
Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal’ın Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı. (FANATİK.COM)