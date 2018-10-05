Arsenal, Karabağ’ı rahat geçti

İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.

39 dakika önce
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İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere’nin Arsenal takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti.

Başkent Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.

Arsenal, ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos’un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arsenal’a 3-0’lık galibiyeti getirdi.

Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal’ın Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı. (FANATİK.COM)

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