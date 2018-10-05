Birinci Küme’ye iyi başlangıç yapan Yeni Boğaziçi, ikinci 90 dakikadan da farklı skorla galip ayrıldı.

Kendi sahası Douglas Eyr Sports Centre’da ligin yeni ekibi Amedspor’u konuk eden Yeni Boğaziçi, ilk yarıda direnen rakibi karşısında son bölümde etkili oldu.

Maça hızlı giren Yeni Boğaziçi, Osman Bayram’ın kaydettiği gollerle skor üstünlüğünü çabuk yakaladı. Ama Amedspor bunlara karşılı05k vermeyi bildi. İsmail durumu 2-1 yaptı.

İkinci 45 dakikada ataklarını sıklaştıran Yeni Boğaziçi, gollerini de buldu. Shane farkı ikiye yükseltti. Kalan dakikalarda ev sahibi ekip İlyas’la bir, KKTC Milli Takımı formasını da giyen Nej Okan’la da iki gol daha attı ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.