İngiltere demiryollarında taciz oranı arttı

İngiliz Ulaştırma Polisinin sunduğu rapor, İngiliz demiryollarında kaydedilen cinsel suç sayısı oranında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Alınan bilgiye göre geçen sene cinsel tacizde %16 oranında, diğer suç oranlarında ise %26’lık bir artış mevcut.

Rakamlar ayrıca kablo hırsızlığı ve kundaklama saldırılarında ise büyük artışlar olduğunu gösteriyor.

Kadınlara Karşı Şiddete Son Koalisyonu, cinsel şiddeti bildiren insan sayısındaki artışın kısmen de olsa bir “MeToo (bende) hareketi” olduğunu açıkladı. Ayrıca, son birkaç yıldır suçu bildirmeye teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu da ekledi.

#MeToo kampanyası, dünya çapında kadınları cinsel taciz ve istismar hakkında konuşmalarını teşvik etti.

Genel olarak İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından sunulan raporda, 2017 ile 2018 yıllarında İngiltere, İskoçya ve Galler’de %17 artışla 61.159 suç işlendiği belirtiliyor. Bıçak veya diğer silahları içeren suçlar %46 oranında artarak 206’ya yükselirken, hırsızlık ise %53 oranında artarak 553’e çıktı.

BTP rakamları ayrıca, aşağıdakiler dahil olmak üzere, demiryolu ağında artan bazı suçların;

Trenlerde füzeleri fırlatmak (% 35 ile 316’ya)

Kundaklama (% 93 ile 143’e)

Canlı kablo hırsızlığı (%86 ile 158’e)

Otomatik satış makinelerinden hırsızlık (% 21 ile 240’a)

çıktığı belirtildi.

BTP Genel Müdürü Paul Crowther “Uzun bir süre istikrarlı bir düşüşün ardından, bildirilen suçlarda bir artış söz konusu” dedi.