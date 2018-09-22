Türk Gençler Ligi 6 Ekim’de başlıyor

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılan Türk Gençler Ligi’nin başlama tarihi 6 Ekim olarak belirlendi.

53 dakika önce
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TTFF ve kulüp temsilcilerinin katıldığı son Gençler Ligi toplantısı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılan Türk Gençler Ligi’nin başlama tarihi 6 Ekim olarak belirlendi.

Federasyon ve kulüp temsilcilerinin katıldığı geçtiğimiz Salı akşamı yapılan toplantıda şu an dek U16’da 7, U14’te ise 3 takımın resmi başvuruda bulunduğu açıklandı. TTFF Asbaşkanı ve Gençler Ligi Sorumlusu Osman Ercen, bu sayıların sekiz ve dörde tamamlanacağını belirtti.

Pymmes Park sahalarında Cumartesi günleri oynanacak lig maçlarına katılacak takımlar şöyle:

U16 kategorisi: Yeni Boğaziçi, Pekünspor, Göztepe, Amedspor, Göksunspor, Denizspor, London United Sports Club

U14 kategorisi: Yeni Boğaziçi, Amedspor, Denizspor

 

 

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