Han, suç oranlarının artmasını ‘akıl sağlığı’ sorunu olarak tanımladı

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentteki bıçak suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni planlarının yakın zaman içerisinde sonuç vermeyeceğini açıkladı.

Londra Belediye Başkanı, şiddet içeren suç oranlarının artmasının nedeninin ‘halk sağlığı’ sorunu olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemlerin ve yapılacak planların kısa süre içerisinde yanıt vermesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.

2018 yılı içerisinde Londra’da 100’den fazla cinayet olduğu kayıtlara geçerken, Sadık Han Londra’da şiddet olaylarının önüne geçilemediği nedeniyle suçlandı.

Han, yeni planların Londra’nın sokaklarındaki şiddet suçları için kısa vadeli bir çözüm olmayacağını söyledi ve yeni planların hayata geçmesi amacıyla maddi yardım için bakanlardan daha fazla para istedi.

Planları açıklarken şunları söyledi: “Londralılara karşı, Şiddet Azaltma Birimi’nin çalışmasının bir gecede sonuç vermeyeceğine inanıyorum. Şiddet içeren suçların nedenleri yıllardır araştırılıyor ve çözümler zaman alacaktır. Bu yüzden yeni yaklaşımımız uzun vadede odaklanmaktadır.”

Tory Meclis Üyesi Steve O’Connell Han’ın planlarını memnuniyetle karşılandığını belirtti ancak söz konusu planların “yetersiz ve çok geç” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu öngörülemeyen planlar, Sadık Han’ın şiddet suçuyla ilgili başarısız olduğunu konusunda bir kanıt ve bu planlar tümüyle yetersiz. Son bıçak suç stratejisinden yaklaşık bir buçuk sene önce, Belediye Başkanı, hala planlama aşamasında olduğunu itiraf ettiği ‘Şiddet Azaltma Birimi’ne 500 bin sterlin değerinde bir bütçe ayrılması gerektiğini söylemişti. Belediye Başkanı, şu anda acil olarak planların hayata geçirilmesi gerektiğini anlayacaktır”

Belediye Başkanı, Londra’da son bir yıl içinde tırmanan suç oranı nedeniyle ateş altında kaldı.

Yeni planlar için sağlanacak para, sağlık hizmetleri, polisler, okullar ve yerel hükümet kurumları personeli, şiddet içeren suçlarla başa çıkabilmesi için birlikte çalışmaları için harcanacak.