Haringey Meclis Üyeleri, ‘Gençlik Merkezi’ projesiyle ilgili olumsuz görüş bildirdi Haringey Belediyesi, ilçedeki çocuklar için spor ve diğer aktiviteler sunmak üzere yapılması planlanan 6,5 milyon sterlin değerindeki gençlik merkeziyle ilgili toplandı.

Haringey Belediyesi, ilçedeki çocuklar için spor ve diğer aktiviteler sunmak üzere yapılması planlanan 6,5 milyon sterlin değerindeki gençlik merkeziyle ilgili toplandı.

Toplantı gerçekleştiren Belediye Meclis Üyelerinin bazıları, Woodside’ta yapılması planlanan OnSide Gençlik Merkezi’nin bölgeye mesafe olarak uzak olduğu için gençlerin gitmeyi tercih etmeyeceği nedeniyle plan için olumsuz görüş bildirdi.

Bunun yerine, konsey, toplum tabanlı gençlik hizmetleri için bir “ağ” sağlamak üzere gönüllü sektör ortakları ile çalışmak istiyor.

White Hart Lane’deki Woodside Lisesi tarafından kiralanan arazi üzerinde inşa edilecek olan gençlik bölgesi, spor, sanat, müzik, istihdam edilebilirlik dahil olmak üzere 20 farklı aktiviteye ev sahipliği yapacaktı.

Meclis üyesi olan Mark Blake şunları söyledi: “Bu proje, özellikle gençler ve gençler arasında şiddet içeren gündemdeki suçlarla ilgili olarak, bölgedeki gençlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım geliştirmemiz temelinde yapıldı. Konsey’in yaklaşımı “yerel toplumla işbirliği” içeriyor”

Haringey Belediyesi, merkezi hükümet finansmanındaki azalmaya karşılık olarak gençlik hizmetleri bütçesini 2011 yılında% 75 oranında azaltmıştı. İlçe şu anda bir bıçak-suç sorunuyla karşı karşıya ve 808’den fazla kişi, Şubat 2018’e kadar bıçaklarla öldürüldü veya yaralandı. Konsey, savunmasız çocuklar, gençlik hizmetleri ve şiddetin azaltılması konularında yeni stratejiler hazırlıyor.