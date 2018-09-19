Bush Hill Ranges kazanmaya alıştı: 1-0

Herts Senior Football League Divison One’daki temsilcimiz altıncı maçından üç puanla ayrılmayı bildi.

6 saat önce
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Herts Senior Football League Divison One’daki temsilcimiz altıncı maçından üç puanla ayrılmayı bildi.

Bir hafta önce evinde 5-1 yendiği Oxhey’le fikstür gereği bu kez rakip sahada karşılaşan Bush Hill Rangers, tek golle üç puanın sahibi oldu.

Oyunun kontrolünü elinde tutan takımımız, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın son bölümde istediği gole ulaştı. Maçın 75. dakikasında Claudio topu ağlara göndererek skoru belirledi. Maçı 1-0 kazanan Bush Hill Rangers 6 maçta 18 puana yükseldi.

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