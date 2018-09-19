Tottenham, Inter’e uzatmada kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında İtalya takımlarından Inter, sahasında İngiltere ekiplerinden Tottenham Hotspur'u 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında İtalya takımlarından Inter, sahasında İngiltere ekiplerinden Tottenham Hotspur‘u 2-1 mağlup etti.
Giuseppe Meazza‘da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin’in yönettiği mücadelede Inter’e galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Mauro Icardi ile 90+3. dakikada Matias Vecino kaydetti.
Tottenham Hotspur’un tek golü ise 53. dakikada Christian Eriksen’den geldi.
Bu sonucun ardından B Grubu’na Inter 3 puanla başladı, Tottenham Hotspur ise ilk maçında puanla tanışamadı. (SKORER)