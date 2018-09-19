Tottenham, Inter’e uzatmada kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında İtalya takımlarından Inter, sahasında İngiltere ekiplerinden Tottenham Hotspur'u 2-1 mağlup etti.

33 dakika önce
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında İtalya takımlarından Inter, sahasında İngiltere ekiplerinden Tottenham Hotspur‘u 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza‘da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin’in yönettiği mücadelede Inter’e galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Mauro Icardi ile 90+3. dakikada Matias Vecino kaydetti.

Tottenham Hotspur’un tek golü ise 53. dakikada Christian Eriksen’den geldi.

Bu sonucun ardından B Grubu’na Inter 3 puanla başladı, Tottenham Hotspur ise ilk maçında puanla tanışamadı. (SKORER)

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