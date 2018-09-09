Luke Shaw korkuttu

UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya'nın deplasmanda İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği maçta İngiliz sol bek Luke Shaw, ciddi bir sakatlık yaşadı.

4 saat önce
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UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya’nın deplasmanda İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği maçta İngiliz sol bek Luke Shaw, ciddi bir sakatlık yaşadı.

UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya‘nınİngiltere‘yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda İspanyol Dani Carvajal ile çarpışan İngiliz oyuncu Luke Shaw, ciddi bir sakatlık geçirdi.

Yerde hareketsiz kalan Manchester Unitedlı oyuncuya ilk müdahaleyi, yüzüne oksijen maskesi takan sağlık ekibi gerçekleştirdi.

Kendine gelemeyen İngiliz oyuncu, sedyeyle oyun dışına çıkarıldı ve yerine 53. dakikada Danny Rose oyuna dahil oldu.(FANATİK.COM)

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