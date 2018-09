İngiltere, İspanya’ya 2-1 yenildi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İngiltere,İspanya’ya 2-1 kaybetti.

Wembley Stadı’nda rakibini konuk eden İngiltere,dakika 11’de Rashford’un vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ancak iki dakika sonra Saul skoru eşitledi: 1-1. 32’de sahneye çıkan Rodriga İspanya’ya ikinci golü kazandırdı. Daha sonraki dakikalarda İngiltere daha etkili oynamasına rağmen skoru değiştiremedi ve gruptaki ilk maçtan İspanya 2-1 galip ayrıldı.

İNGİLTERE (3-5-2): 1 Jordan Pickford (Everton); 4 Joe Gomez (Liverpool), 5 John Stones (Manchester City), 6 Harry Maguire (Leicester City); 2 Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), 8 Jordan Henderson (Liverpool), 11 Dele (Tottenham Hotspur), 7 Jesse Lingard (Manchester United), 3 Luke Shaw (Manchester United); 10 Marcus Rashford (Manchester United), 9 Harry Kane (capt; Tottenham Hotspur).

OYUNA GİRENLER: 15 Danny Rose (Tottenham Hotspur) for Shaw 54, 17 Eric Dier (Tottenham Hotspur) for Henderson 64, 20 Danny Welbeck (Arsenal) for Rashford 90+4.

Goal: Rashford 11

SARI KARTLAR: Henderson, Shaw, Stones, Rose.

MANECER: Gareth Southgate

İSPANYA (4-3-3): 1 David de Gea; 2 Dani Carvajal, 4 Nacho, 15 Sergio Ramos (capt), 12 Marcos Alonso; 10 Thiago Alcantara, 5 Sergio Busquets, 8 Saul Niguez; 9 Rodrigo, 17 Iago Aspas, 22 Isco.

OYUNA GİRENLER: 20 Marcos Asensio for Aspas 69, 19 Sergio Roberto for Alcantara 80, 6 Inigo Martinez for Alonso 88.

GOLLER: Saul 13, Rodrigo 32

SARI KART: Carvajal

TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique

HAKEM Danny Makkelie (Hollanda)

SEYİRCİ:: 81,392

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE SONUÇLAR

UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

A LİGİ 2.GRUP: İsviçre-İzlanda: 6-0

B LİGİ 3.GRUP: Kuzey İrlanda-Bosna Hersek: 1-2

C LİGİ 2.GRUP: Finlandiya-Macaristan: 1-0

C LİGİ 2.GRUP: Estonya-Yunanistan: 0-1

D LİGİ 2.GRUP: Belarus-San Marino: 5-0

D LİGİ 2.GRUP: Lüksemburg-Moldova: 4-0