Fransa ‘İşgal Bölgesi’ ifadesini kaldırdı

Fransa’da posta pulu satışı yapılan makinelerde KKTC’nin artık “işgal bölgesi” olarak adlandırılmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi makinelerde “Chypre Zone Nord” (Kıbrıs’ın kuzey kesimi) ifadesinin yanında açıklama olarak “Sous Administation Turque” (Türk idaresi altında) yazıldığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Rum Posta Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini kaydeden gazete, posta dairesinden bir yetkilinin, Rum Dışişleri Bakanlığı’yla birlikte Fransız Postanesi ve Dünya Posta Birliği’nde konuyla ilgili gerekli eylemlerde bulunacaklarını ifade ettiğini aktardı.

Haberde, Fransa’daki posta hizmetleri özel sektöre geçtiği için, devlet himayesindeyken yapılan denetimlerin şimdi yapılmadığı belirtildi. (HABERKIBRIS)