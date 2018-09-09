İngiliz Sör, TV’de eş arıyor Güçlü bir aristokrat olan İngiliz Sör Benjamin Slade, çocuk sahibi olmak için televizyon programlarına çıkarak eş arıyor.



Güçlü bir aristokrat olan İngiliz Sör Benjamin Slade, çocuk sahibi olmak için televizyon programlarına çıkarak eş arıyor.

Her erkeğin isteği çocuk sahibi olmaktır, milyoner bir iş adamı ve aynı zamanda güçlü bir aristokrat olan Sör Benjamin Slade de, çocuk sahibi olmak uğruna servetini dökmeye hazır. Sör Slade yaşı oldukça ilerlediği için birisini bulmakta pek aceleci davranıyor. İngiltere‘de yayımlanan sabah programı Good Morning Britain’a (Britanya’ya Günaydın) çıkan 72 yaşındaki Sör Slade, aradığı eşi 30 ila 40 yıl arasında, kale kültürüne hakim, 1.65’ten kısa olmayan ve en önemlisi de kendisi öldükten sonra çocukları yetiştirme konusunda sorumlu olacak bir kadın olarak açıkladı.

Sör Slade, çocuğuna anne olarak seçeceği kadına geleceğini garanti altına alma sözü veriyor ve yaşadığı kaleyi müstakbel eşine verecek. Kendisiyle evli olarak kaldığı süreçte harcama sınırı olmayan bir kredi kartı hediye vermeyi, egzotik yerlere götürmeyi ve Harika yemekler yedirmeyi vaat ediyor.

Aristokrat kendisi öldükten sonra da dul eşinin özgürce kullanması için yılda 50 bin sterlinlik bir fon sağlayacak. Ama iki şartı var; Müstakbel eşinin ateşli silah kullanma lisansına sahip olması ve bir kalede nasıl yaşayacağını öğrenmek için eğitim alması.

13’üncü yüzyıldan kalma bir kalede yaşayan Sör Benjamin Slade, İngiliz kraliyet ailesi soyunun bir kolundan geliyor ve birçok şirkete sahip. – (HABERLER.COM)