Liverpool, Henderson’ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattı.

24 dakika önce
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, orta saha oyuncusu Jordan Henderson’ın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, orta saha oyuncusu Jordan Henderson‘ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki takım kaptanı Henderson ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiltere basınında, Henderson’ın 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Sunderland‘den 2011’de transfer edilen tecrübeli futbolcu, şu ana kadar takımıyla 283 maça çıktı ve 24 gol attı. (SPORHABERLERİ)

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