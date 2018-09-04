FIFA yılın en iyileri adayları belli oldu

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi futbolcuları adayları arasında Real Madrid'den Luka Modric, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah son üçe kaldı.

1 saat önce
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FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi futbolcuları adayları arasında Real Madrid’den Luka Modric, Juventus’tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool’dan Muhammed Salah son üçe kaldı.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik  direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en  iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü’nün 10 adayı yayımlandı.

En iyi erkek futbolcular kategorisinde Real Madrid‘in Hırvat yıldızı  Luka ModricJuventus‘a transfer olan Portekizli Cristiano Ronaldo ve  Liverpool‘dan Muhammed Salah finale kaldı.

MESSİ 11 YIL SONRA YOK

Barcelona‘nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2007’den bu yana aralıksız aday olduğu FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü’nde son 3 arasına kalamadı.

En iyi erkek teknik direktörler arasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ni  üst üste üç kez kazanan ve Real Madrid’den ayrılan Zinedine ZidaneFransa Milli  Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası‘nı kazanan Didier Deschamps ile Dünya  Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Zlatko  Dalic aday gösterildi.

Yılın en iyi kalecileri arasında Fransa Milli Takımı ve Tottenham‘ın  file bekçisi Hugo Lloris, Leicester Cityli Kasper Schmeichel ve Real Madrid’den  Belçikalı Thibaut Courtois finalde yarışmaya hak kazandı.

Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Norveçli Ada Hegerberg, Alman  Dzsenifer Maroszan ve Brezilyalı Marta oldu.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için ise Beşiktaş‘ın  Portekizli yıldızı Quaresma‘nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo,  Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta,  Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.

Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da 24 Eylül‘de yapılacak tören ile belli olacak. (SKORER)

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