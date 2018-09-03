Cardiff-Arsenal: 2-3 İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Cardiff'i 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig’in 4. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Cardiff’i 3-2 mağlup etti.

Premier Lig’inde 4. haftasında Arsenal, Cardiff’e konuk oldu.

Maç boyu büyük çekişmeler yaşanırken Arsenal’in golleri 11. dakikada Mustafi, 62. dakikada Aubameyang, 81. dakikada ise Lacazette‘den geldi. Ev sahibi ekip 45. dakikada Camarasa ve 70. dakikada Ward’la 2 gol bulsa da puan almaya yetmedi.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 6’ya yükseltirken, Cardiff 3 puanda kaldı. (SKORER)