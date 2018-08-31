Burnley, Yunan takımına elendi Premier Lig temsilcisi Burnley, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Premier Lig temsilcisi Burnley, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak elendi.

Geçen haftaki ilk maçı 3-1 kaybeden Burnley, rövanşta önemli gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Yunan takımını golünü 83. Dakiada Podence, Burnley’in ise 86’da Vydra attı.

Burnley, bir önceki turda İstanbul Başakşehir’i elemişti.

İSKOÇ TAKIMLARI TUR ATLADI

İskoçya Premier Lig temsilcileri Cetic ve Glasgow Rangers rakiplerini eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarına katılma hakkı elde etti.

Celtic rakip sahada 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Suduva’ya 3-0 galip turu geçti.

Glasgow Rangers ise evinde 1-0 mağlup ettiği FC UFA ile rakip sahada 1-1 berabere kalıp turu geçen taraf oldu.