Burnley, Yunan takımına elendi

Premier Lig temsilcisi Burnley, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak elendi.

2 saat önce
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UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Premier Lig temsilcisi Burnley, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak elendi.

Geçen haftaki ilk maçı 3-1 kaybeden Burnley, rövanşta önemli gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Yunan takımını golünü 83. Dakiada Podence, Burnley’in ise 86’da Vydra attı.

Burnley, bir önceki turda İstanbul Başakşehir’i elemişti.

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İskoçya Premier Lig temsilcileri Cetic ve Glasgow Rangers rakiplerini eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarına katılma hakkı elde etti.

Celtic rakip sahada 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Suduva’ya 3-0 galip turu geçti.

Glasgow Rangers ise evinde 1-0 mağlup ettiği FC UFA ile rakip sahada 1-1 berabere kalıp turu geçen taraf oldu.

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