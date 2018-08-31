Beşiktaş, play-off’u da geçti UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Partizan ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Partizan ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan’da oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle dönen Kara Kartal, rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Partizan’ı 3-0 mağlup etti ve adını Avrupa Ligi’nde gruplara yazdırdı. Beşiktaş’a turu getiren golleri Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup kaydetti. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak. (FANATİK.COM)