Antidepresanlar kilo aldırıyor

İNGİLTERE’DE yapılan bir araştırma, antidepresan kullanan hastaların, kullanmayanlarla kıyaslandığında fazladan 2 – 3.5 kilo alma olasılıklarının yüzde 21 arttığını gösterdi. Antidepresan kullananların kilo yönetimi için diyetisyene başvurmaları gerektiğini kaydeden Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz,

“Doktor kontrolünde başlanması gereken antidepresanlara, doktor kontrolünde bırakmanız gerektiğini lütfen unutmayın” dedi

İngiltere’de yapılan bir araştırma, antidepresan kullanan hastaların, kullanmayanlarla kıyaslandığında fazladan 2 – 3.5 kilo alma olasılıklarının yüzde 21 arttığını gösterdi. Bu çalışmanın sonucunda antidepresanların, kilo alımına neden olabileceğinin bildirildiğini kaydeden Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Araştırmaya göre; kilo alımı riski, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıkıyor. Bu risk 6. yıla kadar sürüyor” dedi.

Fazladan 2-3.5 kilonun, bazı kişileri Beden Kitle İndeksi açısından normal kategoriden kilolu veya obezite kategorisine taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini yüzde 29 oranında yükselttiğini de vurguladı.