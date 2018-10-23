‘Botoks’lu daha az orgazm oluyor

İngiltere merkezli Cardiff Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, botoks yaptıran kadınların cinsel ilişkide orgazm olma şansları düşüyor.

2 saat önce
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İngiltere merkezli Cardiff Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, botoks yaptıran kadınların cinsel ilişkide orgazm olma şansları düşüyor.

Kadınların kırışıklıklarını gizlemek için sıkça başvurduğu botoks tedavisinin yüzdeki sinirlerin hissizleşmesine neden olması cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Araştırmacı Michael Lewis, kadınların yüz kaslarının orgazm esnasında önemli bir işlev gördüğünü söyledi. (HÜRRİYET.COM)

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