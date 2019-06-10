Yeni Türkü’den muhteşem Londra konseri

40. sanat yılını düzenleyeceği konserlerle kutlamaya hazırlanan Yeni Türkü, Londra’da coşkulu bir bayram konserine imza attı. Islington Assembly Hall’da iki bölüm halinde düzenlenen konseri izleyen 700’den fazla Londralı müziksever, konserin sonunda grubu bırakmak istemedi.

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından Ankara’da kurulan Yeni Türkü, müzikal serüvenleri ve unutulmaz şarkılarıyla Londralı’nın organize ettiği konserde sevenleri ile buluştu. İsmini Güney Amerika’da çıkan ve halk türkülerini yeniden yorumlayan Nuevo Cancion (Yeni Şarkı, Türkü) akımından alan grubun Islington Assembly Hall’da iki bölüm halinde düzenlenen konserini 700’ü aşkın müziksever izledi.

Derya Köroğlu, Erkin Hadımoğlu, Serdar Barçın, Sezer Alemdar, Bahadır Tanrıvermiş ve Furkan Bilgi’den oluşan grup, konserine ‘Maskeli Balo’ şarkısı ile başladı.

SEYİRCİLER BIRAKMADI

‘Telli Telli’, ‘Beyoğlu’nda Gezersin’, ‘Yedikule’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Karanfil’, ‘Olmasa Mektubun’ gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba şarkılarında eşlik eden müzikseverler finali şarkısını ‘Telli Telli’ ile yapan grubu bırakmadı.

Yeni Türkü, alkış ve tezahuratlar eşliğinde ‘Başka Türlü Bir Şey’i söyledi. Dinleyiciler bu şarkı ile de veda etmek istemeyince tekrar bis yapıldı.

Kaynak: Hürriyet

Fotoğraflar: Münevver Kahraman – SunshineMunu Photography