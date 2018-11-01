Yunus Emre Enstitüsü’nden ‘Uluslararası Sinema Çalıştayı’ LONDRA Yunus Emre Enstitüsü ve Büyük Britanya Ulusal Kütüphanesi işbirliği ile 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni Avrupa milletlerinin beyaz perdeye yansımamalarını konu alan bir çalıştay gerçekleştirildi.

LONDRA Yunus Emre Enstitüsü ve Büyük Britanya Ulusal Kütüphanesi işbirliği ile 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni Avrupa milletlerinin beyaz perdeye yansımamalarını konu alan bir çalıştay gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye’yi İstanbul Şehir üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nezih Erdoğan temsil etti.

‘1918: Filmlerle Yeni Avrupa’ konulu seminerde, küresel bir çatışmanın sonlandığı 1918 tarihinden itibaren Avrupa’da oluşan yeni milletlerin sinemadaki yansımalarının izleyiciye hatırlatılması amaçlandı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün Büyük Britanya Ulusal Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlediği organizasyona, Litvanya Büyükelçiliği ve Romanya Kültür Enstitüsü de destek verdi.

Birinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen Avrupa’nın Türk sinemasındaki yansımalarını, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde sinema kuramları, öyküleme sanatı ve senaryo dersleri veren Prof. Dr. Nezih Erdoğan anlattı.

Prof. Erdoğan sunumunda 1918 sonrası Avrupa’sına paralel olarak Türkiye’de gelişen siyasi, kültürel ve tarihi olayların beyaz perdedeki iz düşümüne dair araştırmasını katılımcılarla paylaştı.

Aktüalite filmlerinin sinemaya propaganda amaçlı yansımasını değerlendiren Erdoğan, çalışmasında yer verdiği savaş, endüstri, bilim, coğrafya filmleri kategorileriyle ile izleyicilere Türkiye tarihiyle ilgili kapsamlı bir bakış açısı sundu.

Doktora tezini “Anlamlama Süreci Olarak Sinema ve Seyirci İlişkisi” üzerine yazan Prof. Erdoğan’ın, Yeşilçam sinemasında kolonyal söylem, ses ve beden, Hollywood’un Türkiye’de alımlanması ve Amerikan filmlerinin Türkiye’de dağıtımı gibi konularda da birçok makale ve eseri bulunuyor.

27 Ekim`de Büyük Britanya Ulusal Kütüphanesi’nde düzenlenen program, Türkiye’nin yani sıra Merkez ve Doğu Avrupa`dan, Balkanlar`dan, Baltık ve İskandinav ülkelerinden de birçok akademisyen ve sinemacıyı bir araya getirdi.