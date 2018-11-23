Samsung, fabrikalarında ölen işçilerin ailelerinden özür diledi

Güney Koreli elektronik devi Samsung, yarı iletken fabrikalarında çalıştıktan sonra kanser ve diğer ağır hastalıklara yakalanan çalışanlarından özür diledi.

118 kişinin, fabrikalarda tehlikeli kimyasallarla temas etmeleri sonucu öldüklerine inanılıyor.

Samsung Yönetim Kurulu Eş Başkanı Kim Ki-nam, kurbanlar ve ailelerine çok üzgün olduklarını ve şirketin işçilerin karşılaştıkları sağlık riskleri konusunda duyarlı davranmadığını söyledi.

Hayatını kaybeden işçilerin başkent Seul’un güneyindeki fabrikalarda çalıştıkları belirtiliyor.

Samsung, daha önce 1980’li yılların ortalarından itibaren fabrikalarında çalışan işçilerin kişi başına 133 bin dolara kadar tazminat başvurusu yapmalarını kabul etmişti.

‘ÖZÜR YETERLİ DEĞİL AMA KABUL EDECEĞİZ’

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu grubun lideri Samsung’un özürünün yeterli olmadığını ama yine de kabul edeceklerini söyledi.

Tazminat, kanser, nadir görülen hastalıklar ve işçilerin çocuklarının karşılaştığı düşük ve doğuştan gelen hastalıkları kapsıyor.