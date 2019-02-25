Kanser gelişim riskini azaltan gıdalar açıklandı

Çinli bilim insanları, sarımsak, soğan ve pırasa tüketiminin kalın bağırsak kanserinin (kolorektal kanser) gelişim riskini azaltabileceği sonucuna vardı.

Çinli uzmanların sarımsak, soğan ve pırasa tüketiminin kalın bağırsak kanserinin gelişim riskini azaltabileceği yönündeki çalışmasına ilişkin basın açıklaması, Asya-Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi’nde (Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology) yayınlandı.

Çalışma kapsamında uzmanlar, kolorektal kanserden mustarip olan 833 hastanın yaş, cinsiyet ve yaşadıkları yerle ilgili verileri 833 sağlıklı kişinin verileriyle karşılaştırdı. Araştırmaya katılanlarla periyodik olarak anketler yapılarak, besleme düzenleri ve öğün sıklıkları ile ilgili bilgiler derlendi.

Bol miktarlarda soğan tüketen erişkinlerde, kolorektal kanser gelişim olasılığının bu gıdayı nispeten daha az tüketenlere kıyasla yüzde 79 daha düşük olduğunu tespit eden uzmanlar, araştırmayı derinleştirerek sarımsak, soğan ve pırasada kalın bağırsaktaki kötü huylu tümörün gelişim riskini azaltmaya yardım eden bileşenlerin olduğu sonucuna vardı.

Araştırma ekibinden Zhi Li, “Sonuçlar, yaşam tarzı değiştirilerek kolorektal kanserin daha fazla araştırmayı hak eden birincil önlemesine ışık tutuyor” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre en kalın bağırsakta oluşan kolorektal kanser, bu hastalığın en yaygın türlerinden biri.