Şarkıcı Gülşen’in oğlu da Londra’da okula başladı

Çocuğunu yurt dışında okutan ünlüler kervanına şarkıcı Gülşen de katıldı.

Oğlu Can ile birlikte onun eğitimi için İngiltere’ye gelen Esra Akkaya’nın ardından Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu da iki yaşındaki oğulları Azur’un eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar verdi.

Gülşen, okulların açıldığı geçen hafta oğluyla birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.

Gülşen’in ‘Azur Bey’in okuldaki ilk günü’ mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Daha önce İstanbul’dan ayrılıp Bodrum’a yerleşen Akkaya, şimdi de oğlu Can ile birlikte Londra’ya uzandı.

Oğlunu burada ilkokula kayıt ettiren Esra Akkaya, eğitim yılının başladığı perşembe günü Can’la çekilen fotoğrafını “Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Merakla, neşeyle öğrenerek geçsin eğitim hayatları” notuyla paylaşmıştı.