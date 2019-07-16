Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi Yaz aylarının başında bikinili görüntülenen ancak kilo aldığı için eleştirilen Aleyna Tilki, havuz başında çekildiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

Bikinili paylaşımıyla kilo eleştirilerine cevap verdi

Kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, Instagram hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile kilo aldığı haberlerine bu şekilde cevap verdi.

“Minik civciv”

“Fazla kilolusun” eleştirilerinden başı ağrıyan genç şarkıcının detoksa başladığı öğrenildi. Takipçileri sarı bikinisiyle yaptığı paylaşımında Tilki için “Minik Civciv” benzetmesi yaptı.