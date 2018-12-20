Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağan öldü

Murat Özdemir’in işkencesine maruz kalan papağan Bahtiyar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir televizyon programıyla tanınan Murat Özdemir’in işkence ettiği papağanın dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşmuştu.

Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde ameliyat edilen papağının, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşti.

TRT Haber’e göre gereken tüm müdahalelerin yapıldığı Bahtiyar isimli papağan, bu sabah öldü.

Uzun süre beslenemediği tahmin edilen papağanın kesin ölüm nedeni, yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.

EZİYET EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya hesabında papağanına yaptığı işkence görüntülerini paylaşmasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İfadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilen Özdemir serbest kalırken, savcılık akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için kendisini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etmişti.

Tv8’de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir, kuşuna işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

Özdemir, akıl sağlığının tespiti için 21 gün hastaneye yatırılacak.

PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü’nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nuna istinaden idari yaptırım kararı almıştı.

Buna göre, Özdemir’e 5 bin 254 lira para cezası kesilmişti.