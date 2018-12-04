Film kariyerine devam etmek istiyor

Kraliyet Ailesi’nde Meghan Markle krizi devam ediyor. Kraliyet’e girmek için oyunculuk kariyerini sona erdiren Markle’ın doğum sonrası yeniden film çekmek istemesi kriz yarattı.

Kraliyet’in ABD‘li üyesi Meghan Markle hakkındaki tartışmalar sona ermiyor. Gündemden düşmeyen düşes bu kez de oyunculuk kariyeri ile gündemde.

Markle’ın kariyerini bitirmeden önceki son menajeri Gina Nelthorpe-Cowne, düşesin kuralları takmayarak oyunculuk kariyerine devam edeceğini öne sürdü.

En son Suits dizisinde oynayan Markle’ın ‘azimli bir kadın’ olduğunu söyleyen Cowne “Eğer Meghan oyunculuğa devam etmek istiyorsa devam eder. O kendine güvenen güçlü bir kadın ve lider” dedi.

Markle’ın oldukça ‘anaç’ bir insan olduğunu belirten menajeri “Hep çocuksahibi olmak istiyordu. Eminim harika bir anne olacaktır” dedi. Ancak Kraliyet’in bu konuda oldukça katı olduğu söyleniyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde evlendikten sonra bu tür mesleklere devam edilmesi uygun görülmüyor. Markle’ın menajerinin sözleri Kraliyet’i rahatsız ederken, düşesin hayranlarını ise sevindirdi.

Sosyal medyadan pek çok kişi Markle’ın kurallları yıkarak oyunculuk kariyerine devam etme kararını desteklediğini açıkladı. Kraliyet Ailesi ise bu haberlere henüz bir yorum yapmadı. (CNNTÜRK)