Anastasia Kvitko: Milyonlarca kadın beni kıskanıyor

Sosyal medya sayesinde şöhrete kavuşan model, milyonlarca kadının kendisini kıskandığını ileri sürdü.

51 dakika önce
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Sosyal medya sayesinde şöhrete kavuşan model, milyonlarca kadının kendisini kıskandığını ileri sürdü.

Kıvrımlı hatları nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak nitelendirilen Anastasia Kvitko, Instagram’da milyonlarca erkek takipçisi olduğunu belirterek “İşte bu yüzden ben kadınlar arasında bir ‘kıskançlık nesnesiyim’. Birçok kadın benim fiziksel görüntümü kıskanıyor” diye konuşuyor.

Sevgilisi olmadığını ancak çok sayıda aday olduğunu belirten Kvitko, Kim Kardashian’a benzetilmesinin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Kvitko “Belki kıvrımlı ve dolgun hatlarım yüzünden Kardashian’a benzetiliyor olabilirim ama aslında ondan çok farklıyım. Ben Kim Kardashian’dan daha sportmen bir görünüme sahibim” diye konuşuyor. (HABERTÜRK)

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