Amine Gülşe’ye film teklifi yağıyor

YABANCI basının düzenlediği ‘en güzel yengeler’ listelerinde ilk sıralarda yer alan Amine Gülşe’ye yurtdışından çok sayıda film teklifi gelmeye başladı.

38 dakika önce
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YABANCI basının düzenlediği ‘en güzel yengeler’ listelerinde ilk sıralarda yer alan Amine Gülşe’ye yurtdışından çok sayıda film teklifi gelmeye başladı.

İngiliz takımı Arsenal’da top koşturan Mesut Özil’in oyuncu sevgilisi Amine Gülşe’ye teklif yağıyor.

Özil ile yaşadığı aşkla yurtdışında bilinir hale gelen Amine Gülşe, çeşitli yabancı yayın organları tarafından seçilen ‘en güzel yengeler’ listelerinde ilk sıralarda yer aldı. Böylelikle güzelliğiyle de adını duyurmayı başaran Amine Gülşe’nin yurtdışındaki filmlerde rol alması için çok sayıda teklif aldığı öğrenildi.

En son Walt Disney’den teklif alan Amine Gülşe, şu anda oyunculuk dersleri alarak mesleki anlamda kendini tamamlamaya çalışıyor. Yeni sezonda ‘Bir Türk Masalı’ filminde rol alan Gülşe, yurtdışından gelen tekliflere sıcak bakıyor.

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