Grace Elizabeth sırrını açıkladı

ABD'li model Grace Elizabeth, fotoğraflarda nasıl ışıl ışıl olduğunu açıkladı.

2 saat önce
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ABD’li model Grace Elizabeth, fotoğraflarda nasıl ışıl ışıl olduğunu açıkladı. Elizabeth, protein zengini hindistancevizi yağını, yüksek koruma faktörü içeren kremlerle karıştırarak vücuduna sürüyor

ABD’li model Grace Elizabeth, fotoğraflarda nasıl ışıl ışıl olduğunu açıkladı. Grace Elizabeth, sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüne ve boynuna masaj yapıyor. ABD’li model, protein zengini hindistancevizi yağını, yüksek koruma faktörü içeren kremlerle karıştırarak vücuduna sürüyor.

Aydınlatıcı uyku maskesini yanından ayırmayan Elizabeth, “Onun sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor. Uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim işlerde işe yarıyor” dedi. (HABERTÜRK)

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