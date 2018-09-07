Çocuğunun önünde bir anneye ‘cinsel saldırıda’ bulunan adama 6 yıl hapis cezası 26 yaşındaki zanlı Carl Hartley, İngiltere'de çıkarıldığı mahkemede iki kez tecavüz suçu işlediğini ve cinsel saldırı suçu işlediğini kabul etti.

Savunmasız kadınları hedef alan ve çocuğunun önünde bir anneye cinsel saldırı yapan bir tecavüzcü için, en az 6 yıl hapis cezası istendi.

26 yaşındaki zanlı Carl Hartley, İngiltere’de çıkarıldığı mahkemede iki kez tecavüz suçu işlediğini ve cinsel saldırı suçu işlediğini kabul etti.

İddialara göre Hartley, ilk tecavüz saldırısını bardan çıkan bir kadına 6 Şubat 2014’te tarihinde işledi.

Aylar sonra, ikinci mağduruna 17 Mayıs’ta bir gece kulübünün dışında tecavüz etti.

1 Temmuz 2017’de ise ‘bahçe işleri’ yapmak için gittiği bir evde, ev sahibine 3 yaşındaki kız çocuğunun yanında cinsel saldırıda bulundu.

Mahkeme, üç kadının her birinin, bazı endişeler ve depresyon ile birlikte, saldırıların sonucu olarak “önemli psikolojik hasar” aldığını belirtti.

Yargıç Berry, Hartley’i “bir cinsel sapık ve son derece tehlikeli bir adam” olarak nitelendirdi ve en az 6 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.