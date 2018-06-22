Tuba Ünsal’dan cesur paylaşım

GAZETECİ Mirgün Cabas ile geçtiğimiz hafta boşanan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi.

3 saat önce
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GAZETECİ Mirgün Cabas ile geçtiğimiz hafta boşanan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi.

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geride bıraktığımız hafta beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu.

Buhran dolu günleri atlatan oyuncu Ünsal, şu sıralar güzel havanın tadını çıkarıyor. Tatil sezonunu açan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

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