Ünlü Hollywood yıldızı yeni yaşına çıplak girdi

SİYAH Giyen Adamlar filminin başrol oyuncularından Rosario Dawson yeni yaşına ilginç bir şekilde girdi.

Sosyal medya hesaplarından son derece cesur paylaşımlara imza atan Hollywood ünlüleri arasına oyuncu Rosario Dawson da katıldı.

39 yaşına giren Dawson, hesabından çırılçıplak bir şekilde görüldüğü fotoğrafı paylaştı. Yeni yaşıyla birlikte, cildini daha iyi ve güçlü hissettiğini söyleyen oyuncu aynı zamanda kendisini daha rahat hissettiğini de sözlerine ekledi.