“Bulanık Çizgiler” kapalı gişe oynadı TÜRKÇE konuşan kadınlar tarafından üretilen, yönetilen ve canlandıran tiyatro oyunu, “Bulanık Çizgiler” üç gün boyunca kapalı gişe oynadı.

TÜRKÇE konuşan kadınlar tarafından üretilen, yönetilen ve canlandıran tiyatro oyunu, “Bulanık Çizgiler” üç gün boyunca kapalı gişe oynadı.

Etcetera Tiyatrosunda 14, 15 ve 16 Haziran akşamı tiyatro severlerle buluşan oyun toplumun en derin yarası halini alan kadına yönelik nefret, suç, taciz ve şiddeti konu ediniyor.

“Bulanık Çizgiler” adlı tiyatro oyunuyla kadınların cinsel istismar sonrası yaşadıkları sorunlar ve onların kimlik değişimini ustaca ele alındı.

Yönetmenliği Janise Sadik’in yaptığı ve Seren Ahmet, Isabele Hernandez ve Makenna Guyler’lerin canlandırdığı tiyatro oyunu ilerleyen zamanda adından sıkça bahsettirecek gibi.

Özellikle genç kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği oyun ilk kez sahnelenmesine rağmen büyük beğeni ve takdir topladı. Gösterimin ardından izleyenlerle bir araya gelen oyun ekibi tebrikleri kabul ederek yapılan yorumları dinledi.

CİNSEL İSTİSMARIN YIKIMI SAHNELENDİ

Bulanık Çizgiler’in prodüksiyonunu yapan Seren Ahmet, gösterim öncesinde gazetemize tiyatro oyunu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

“Bulanık Çizgiler adlı oyunumuz ile hareketin ve şiirsel dilin unsurlarını kullanarak sahneye yansıtmaya çalıştık, Cinsel istismarın etkilerinden sonra kadınların kimlik değişimini konu alan ‘Bulanık Çizgiler’ adlı tiyatro oyunumuz ile yaşadığımız çağın sorunlarını yansıtmaya çalıştık. Cinsiyet dilinin bulanıklaştığı bir nesilde yaşıyoruz, böylesi bir durumda kadınlar, cinsel istismar sonucunda ciddi yönden etkileniyor. Bizde bunu tiyatro oyunuyla topluma yansıtmaya çalıştık.”