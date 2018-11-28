G20 zirvesi: Beklentiler

2008 yılında kurulan, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ile AB yetkililerinden oluşan G20 grubunun liderler zirvesi yarın ve Cumartesi günü (30 Kasım-1 Aralık) Arjantin’de, Buenos Aires kentinde yapılacak. Bu zirve, grubun 13. zirvesi olacak. G20, 19 ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşuyor. Bu ülkeler Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan. İspanya daimi davetli konuk statüsüne sahip. Davetli bazı başka devlet başkanları da Buenos Aires’te olacak. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de zirvelere katılıyor. İki gün boyunca dünyanın gözleri bu zirvede olacak. Zirve G20 için bir sınav olacak. Bu zirvenin ana teması “Adil ve sürdürülebilir kalkınma için konsensüs inşa etmek” olarak belirlendi.

G20 Maliye Bakanları ise bu akşam toplanacaklar. Dolayısıyla zirvenin bu akşam başlayacağını söyleyebiliriz. Dünya nüfusunun üçte ikisi G20 ülkelerinde yaşıyor. Bu ülkeler dünya gayrisafi hasılasının beşte dördüne sahip. G7 grubuna göre çok daha geniş temsil yeteneği olan bu grubun zirve toplantısı çok çalkantılı bir dönemde gerçekleşecek. Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonrasında en zor ve karmaşık uluslararası tablo ile karşı karşıyayız. G20 liderlerinin vereceği mesajlar bu açıdan önemli olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılan liderler arasında olacak.

ABD ve Çin arasında özellikle ticarette ciddi sorunların, “ticaret savaşlarının” yaşandığı bir dönemdeyiz. OECD, ticaret savaşlarının yoğunlaşmasının dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulundu. Avrupa’da dikkatler Rusya ile Ukrayna arasında yaşanmakta olan ciddi gerginlik üzerinde yoğunlaşıyor. Savaş çıkmasından korkuluyor. NATO ve AB Ukrayna’ya destek beyan etti. İngiltere’nin Brexit konusu tüm yakıcılığıyla gündemde. G20 üyesi Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile uğraşmak durumunda. Bu nedenlerle ABD ve Çin, ABD ve Rusya liderleri arasında yapılacak temaslar yakından izlenecek. Trump-Erdoğan görüşmesi de önemli. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Zirve nedeniyle uluslararası diplomasinin nabzı Arjantin’de atacak diyebiliriz. Global sorunlara çözümler aranacak. Örneğin Donald Trump ve Xi Jinping, ülkeleri arasındaki ticaret savaşında ateşkes ilan edecekler mi? Bu konuda bazı umutlar var. Dünya ticaretinin geleceği açısından çok önemli bir konu.

Uluslararası arenadaki sorunların, gerginliklerin dışında zirvenin çalışma hayatının geleceği, altyapıların geliştirilmesi, sürdürülebilir gıda kaynakları, iklim değişikliği, Dünya Ticaret Örgütü’nde reform gibi önemli gündem maddeleri olacak. Kadınlara eşitlik sağlanması, yolsuzlukla mücadele, mali yönetimi güçlendirme, enerji sistemleri, siber tehditler konuları da masada olacak. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin denetlenmesi konusu da herhalde gündemde olacak. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu konunun görüşülmesi gerektiğini söylemişti. Almanya da bu konuda önlemler alınmasını istiyor. Kripto para birimlerinin geleceği ne olacak? G20 bunu tartışacak. Tüm bu konularda liderlerin ortak görüşler oluşturmaları ve zirve sonunda ortak bir açıklama yapmaları gerekiyor. Herkesin kafasında “Acaba ortak açıklama üzerinde anlaşmaları mümkün olacak mı?” sorusu var. Ortak fotoğraf çekebilecekler mi? Bekleyip göreceğiz. Bildiğimiz şey ortak açıklama çıkarmalarının kolay olmayacağıdır.

2008’de ilk G20 zirvesi yapıldığında dünya büyük bir mali krizle karşı karşıya idi. İlk zirvenin görevi global ekonomiyi kurtarma yönünde adımlar atmaktı. Bu konuda genelde başarılı olmuşlardı. Şimdi dünya farklı nitelikte sorunlarla karşı karşıya. Liderler acaba şimdiki sorunlara çözüm üretebilecek mi? Şimdi bunu başarmaları daha zor gibi. Zirvenin sonuçları, özellikle ABD-Çin ticaretinde oluşacak durum global ekonomiyi etkileyecek. İki dev ekonomi ticaret savaşlarından işbirliğine geçebilirse global ekonomi ivme kazanacak. Gerginlik artarsa sonuçlar olumsuz olacak.

Küresel sorunların ele alındığı bir forum olarak G20 önemli bir oluşumdur. Dünyamızın ihtiyacı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi yönündedir. Umarız Arjantin zirvesi bu yönde adımlar atar. Dünyanı geleceğini ilgilendiren bu zirveyi ve çıkacak sonuçları yakından izleyeceğiz.