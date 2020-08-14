Kıbrıs’ta siyah askere ırkçı saldırı

6 hours önce
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Kıbrıs’taki İngiliz Ordusu üssünde işlenen ırkçı ve nefret içerikli suçu araştırmak için askeri polis çağrıldı.

Siyah bir askerin aracına ırkçı grafiti yapıldığı söylendi.

Savunma Bakanlığı saldırıyı kınadı ve adli soruşturma başlattığını doğruladı.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, beyaz arabanın üzerine ırkçı bir kelime yazıldı. Buna yanı sıra, ‘Kara hayatlar önemlidir’ söylemine karşı ‘Tüm hayatlar önemlidir’ yazıldı.

BBC, arabanın alayda görev yapan siyah bir askere ait olduğunu doğruladı.

Askerin arabası kampın içinde bulunan güvenlik çitleri ve kapıların arkasında park edilmişti. Olay 14 Ağustos Perşembe günü meydana geldi.

Arabanın üzerine yazılan ırkçı yazı, N kelimesini içeriyordu.

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