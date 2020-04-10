“İngiltere’den 8 Nisanda KKTC’ye dönen 83 yaşındaki bir kadın karantinaya alınmadan evine gönderildi”

3 hours önce
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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli 8 Nisan gecesi Londra’dan gelen 83 yaşında bir kadının karantinaya alınmadan evine gönderildiğini söyleyip “Bölge lütfen tedbirli olsun” dedi.

Sarıçizmeli’nin açıklaması şu şekilde:

“8 Nisan gecesi Londra bağlantılı uçaktan direk evine gönderilen 83 yaşında bir kadın. Şu an Kumyalıda. Gerekçe nedir bilmiyorum. Konuyu sabah birkaç kişiden öğrenip teyit ediyorum. Belediye olarak bize bilgi veren yok. Olay sır gibi saklanıyor. Emniyet tedbirleri alınması gerekiyordu belki. Şu anda o da yok. Bir aydır aldığımız bütün tedbirler heba olabilir. Sağlık Bakanlığı ile iletişimimiz yok. Bize bilgi veren yok. Ulaşamıyoruz. Rus ruletine benzeyen bir oyun oynuyoruz. Bölge lütfen tedbirli olsun. Lütfen evinizde kalın, lütfen…”

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