Telefonlarda barikat kalktı

Liderler ilk fırsatta bir araya gelmeyi de konuştu.Kıbrıslı liderler, toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirliğinin uygulandığını duyurduUnficyp tarafından yapılan bir duyuruya göre, ilk çağrı saat 12: 45’te iki lider arasında gerçekleşti ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, uygulamanın çalıştığı doğrulandı.Birleşmiş Milletler açıklamasında “Bu güven artırıcı önlemin başarılması, her iki taraf arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır” dedi.Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, ilk mobil görüşmelerinde, mümkün olan en kısa sürede bir araya gelme olasılığını görüştü.

Spehar: “Her iki lideri de kutlarım”

“Her iki lideri de, bugün adada cep telefonlarının kullanılabilirliğini sağlama konusundaki çalışması için tebrik ederim. Bunun, adada iletişimi kolaylaştıracağını ve Kıbrıslıları daha da yakınlaştırmaya yardımcı olacağını umuyorum. Bu önemli günü tarihe kazımak bana katılın ve birbirinizle bağlantı kurun.

Erhürman selamladı

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “mobil iletişimdeki gelişmeyi selamladı. Erhürman şu yorumu yaptı: Mobil telefonlar konusunda atılan adımı selamlıyorum. Daha atılması gereken ve üzerinde ciddiyetle çalışılırsa atılabilecek çok adım var. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.