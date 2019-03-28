Brexit sonrasında Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde yaşayanların statüsü tartışılıyor

Kıbrıs’ta Limasol ilçesine yakın bir bölgede İngiliz üslerinde yaşayan 11 bin kişinin statüsü tartışma konusu oldu. Brexit sonrasında Kıbrıs’ta İngiliz üslerinde yaşayanların AB vatandaşlığı dışında mı, içinde mi yer alacağının kafaları karıştırdığı belirtildi.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, üslerde yaşayanlar, “Avrupa’ya mı gideceğiz? Bize ne olacak?“ sorusunu soruyor. Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodilidis, “Bizim hedefimiz İngiliz üslerinde çalışan ve yaşayan Kıbrıslıların haklarının güvence altına alınmasıdır” dedi.

Sorun çözülmeli

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou da, İngiliz üslerinin, özel bir askeri durum olduğunu belirterek, “Şimdilik bir anlaşma yapmalıyız“ dedi. Uluslararası medyaya konuşan AB yetkilileri de sorunun yasal olarak karmaşık olduğunu ama mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ada’daki İngiliz üslerinde yaklaşık bin Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum çalışıyor. 11 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışlar kontrol ediliyor.