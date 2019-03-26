İlkay Zihni Çıralı, Tuncalı’yı ziyaret etti

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Akupunktur Uzmanı İlkay Zihni Çıralı KKTC Londra Temsilciliğini ziyaret ederek kupa terapisi konusunda yazdığı ‘Cupping Therapy for Bodyworkers’ isimli son kitabını Temsilci Oya Tuncalı’ya takdim etti.

Tuncalı, Çin tıbbı ve kupa terapisi alanında eğitim almış, bu konuda 5 dile çevrilmiş kitapları bulunan, çeşitli ülkelerde eğitim ve seminerler vermiş, Londra’daki başarılı insanlarımızdan birisi olan İlkay Çıralı’nın sunduğu değerli eseri için teşekkürlerini iletti.

Çıralı’nın bilgi ve tecrübesiyle, meslek alanında yürüttüğü araştırmalarıyla, gerek İngiltere’de gerekse dünyanın farklı ülkelerinde alanında uzman bir isim olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Tuncalı, Çıralı ’ya başarılar diledi.