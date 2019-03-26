Tuncalı’dan, Okan Baysan’a destek

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, bugün Londra Landsmark Yarı Maratonunda koşacak Kıbrıslı Türk Okan Baysan’a maraton öncesi destek vermek üzere yarış alanına gitti.

Tuncalı, İngiltere’de yaşayan birçok başarılı insanımızdan biri olan Okan Baysan’a KKTC’ye ilişkin yarattığı farkındalık ve olumlu çabaları için teşekkür ederek şunları söyledi:

“2013 yılından beri gerek yaşadığı İngiltere’de gerekse yurtdışında birçok maratona katılan Okan Baysan Kıbrıslı Türk kimliğine ve bayrağımıza vurgu yaparak koşmaktadır. Bu ülkede birçok başarılı insanımız var. Bunlardan birisi olan Okan Baysan ülkemizi ve halkımızı tanıtarak bir spor ve kültür elçisi olarak olumlu bir kamuoyu yaratmaktadır. Okan Baysan’ı Temmuz 2015 Londra Maratonunda, Eylül 2015 Windsor Maratonunda desteklemek üzere yanında olmuştuk. Bugün yine birlikteyiz. Ülkemize ilişkin yarattığı bu farkındalık ve olumlu çabaları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Baysan da, Temsilci Tuncalı’nın verdiği desteğe teşekkür ederek, bugün yine tüm gayretiyle koşacağını ifade etti.