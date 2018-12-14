“Anastasiadis, sürekli yan çizip zaman kazanmaya çalışıyor”

Başbakan Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı olarak konuşacağını dile getirerek, hükümetin ortak bir politikaya sahip olmadığını belirtti.

UBP’nin 2009’da konfederasyon istediği konusunda açıklama yaptığını, daha sona 2014’de iki devletli çözümü savunduğunu söyleyen Erhürman, UBP’nin hiçbir zaman federasyonu ilkelerini hissetmediğini dile getirerek, bu hükümetin içerisinde bu denli bir ayrımın hiç olmadığını söyledi.

UBP’nin bu görüşte olmasına rağmen CTP ile hükümet kurduğunu ve bozulma sebebinin de Kıbrıs sorunu olmadığını söyleyen Erhürman, bu kadar açık olan birşeyin UBP tarafından tekrar tekrar söylenmesinden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP olarak kendisinin Anastasiadis ile ilgili yaptığı açıklamaların çok açık olduğunu dile getiren Erhürman, Crans Montana’daki gelişmelerden bahsederek Anastasiadis’in Rum tarafının ayak sürümesi ile bu hale geldiğini anlattı.

Müzakere sürecinde ise sürekli söylediklerini tekrarlayan Erhürman, Anastasiadis’in ileri sürdüğü kelimelerle zamana oynama hareketini kesinlikle kabul etmediklerini söyleyerek, bundan sonraki sürecin sonu olan bir süreç olması gerektiğini kaydetti.

Bunu çözümü isteyen bir partinin başkanı olarak söylediğini dile getiren Erhürman, bugün itibarı ile Lut’un Ankara’da Çavuşoğlu ile görüştüğünü, şuan ki parametreleri üzerinde görüşme olmasının konuşulduğunu ve bunun da herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Ucu bucağı belli olmayan görüşme sürecinin artık olmayacağının, Kıbrıs Türk tarafının alternatifli teklifi olduğunu, bunun da ya doğal gaz araştırmasının durması yada Kıbrıslı Türkler ile bir fon kurulması olduğunu söyleyen Erhürman, kendisinin susmadığını Kıbrıs konusunda sürekli açıklamalar yaptığını ve CTP olarak da ayni şeyleri söylediklerini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulma amacını anlatan Erhürman, CTP olarak sadece mal sahibinin değil kullananın da hakları olduğunu söylediklerini belirtti.

Anastasiadis’in konfederasyonu iki devletli çözümünü konuşmadığını, bu süreci nasıl zamana oynarımın arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Erhürman, Anastasiadis’in sürekli yan çizip zaman kazanmaya çalıştığını, Kıbrıslı Türkler olarak bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirtti. (KIBRIS.COM)