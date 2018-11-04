Spehar: Kıbrıs sorununa çözüm ümidi var ancak yeterli değil BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda ümit olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda ümit olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki bir Konferans’ta konuşan Spehar, BM Genel Sekreteri’nin sunduğu son rapora değindi.

Spehar, raporda Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması konusundaki beklentilerin hala canlı olduğunun ifade edildiğini ve bunun herkeste ümit yaratması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis arasında 26 Ekim tarihinde yapılan görüşme ve görüşme sırasında iki geçiş noktasının açılacağıyla ilgili açıklamaya değinen Bayan Spehar, son haftalarda “cesaret verici” gelişmeler olduğunu belirtti.

“Bu, ümit yaratıyor, iki liderin iki toplumun çıkarları için görüşmeleri niyetini gösteriyor” şeklinde konuşan Spehar, liderlerin ayrıca bölünme hattının her iki tarafındaki insanların belli adımlar çerçevesinde hayatlarının kolaylaştırılması konusunda kararlı adımlarda bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Elizabeth Spehar, liderlerin başka Güven Artırıcı Önlemlerin de teşvik edilmesi amacıyla geçiş noktalarının açılması ile yaratılan ivmenin üzerine inşa etmelerini diledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Danışman Jane Holl Lute’un geçtiğimiz günlerde liderlerle yaptığı görüşmelerine değinen Spehar, görüşmelerin sonuç alıcı olduğunu ve tarafların BM Genel Sekreteri’nin statükonun, yani çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığı görüşünü paylaştıklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunundaki taahhüdünün “ümit yaratıcı bir taahhüt” olduğunu da ifade eden Elizabeth Spehar, uluslararası toplum ve özellikle garantör ülkeler; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki süreci desteklemeleri ve çözüm bulunmasına olumlu katkıda bulunmalarının önemine işaret etti. (BRTK)