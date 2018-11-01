KKTC, World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda tanıtılacak

KKTC’NİN de katılacağı geleneksel World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı, 5 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5-7 Kasım tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek olan World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda KKTC’yi temsil edecek.

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen WTM (World Travel Market), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlayacak.

KKTC, 203 metrekarelik kendi kültürüne özgü yapılan “Kıbrıs Türk Evi”nde yürütülecek faaliyetlerle tanıtılıp, pazarlanacak.

ATAOĞLU FUARA KATILACAK

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunmak için ve WTM’e katılmak için 3 Kasım’da Londra’da olacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünyanın 2. önemli turizm fuarı kabul edilen WTM Londra Turizm Fuarı’nda yer alan KKTC standında ülkeyi Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Karpaz Eko Turizm, Cyprus VP ve İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan operatörleri yer alacak.

KIBRIS KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Geçmiş yıllarda, fuar içindeki 203 metrekarelik Kıbrıs Evi içerisinde yer alan Kıbrıs fırını, çeşmesi, asma talvarı ve üzüm maketleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Avlusu, üzüm asması ve Kıbrıs’a özgü masa sandalyeler ile dizayn edilen Otantik Kıbrıs Evi’nde, info destekleri bulunacak.

İnfo desteklerde bakanlık yetkilileri ile birlikte KITOB, KITSAB, Londra Turizm Tanıtım Ofisi, KIT-REB, Karpaz EKO Turizm Birliği, North Cyprus Health Tourism temsilcileri ve İngiltere’de faaliyet gösteren turizm acenteleri de yer alıp, tanıtma çalışmalarına katkı koyacak.

Stantlarda ziyaretçilere hellim böreği, badem, üzüm sucuğu, bidda, limonata, gül şurubu, Türk kahvesi, hellim ve çörek gibi yöresel ikramlar sunulacak.

Ayrıca, KKTC standında ülkede yapılan tarihi eser kazıları sonucunda bulunan bazı kap, çanak ve çömleklerin imitasyonları da sergilenecek.