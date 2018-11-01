İngiltere’ye “Brexit’ten Vazgeç” çağrısı

Fransa‘nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa‘ya İngiltere‘yi ‘boşanma’dan vazgeçirmek için yeni bir anlaşma yapmasını önerdi.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Birliği (AB) seçimlerinden önce, asıl önceliğin geleceğin Avrupası’nı tanımlamak olduğunu söyledi. Sarkozy, Avrupa Birliğinin Brexit konusunda oyunun kurallarını büyük ölçüde değiştirmesi gerektiğini ve İngiltere’nin ayrılığını engellemek için yeni bir anlaşma yapması gerektiğini savundu. 2007 ve 2012 yılları arası Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy, “Avrupa’daki ikinci en büyük ekonomiyi kaybediyoruz ve sadece tek bir şeyle ilgileniyoruz: Boşanma koşulları. Bu boşanmanın önlenebilir olup olmadığını sormadan” dedi. Sarkozy yeni Avrupa hayalini ise şöyle açıkladı:

Önclik tek pazarın uygulanması ve tarım, sanayi, rekabet, ticaret veya araştırma gibi bir düzine temel politika olmalıdır. İstisnasız kalan tüm devletlerin yetki alanına yönlendirilmelidir.” (HABERLER.COM)