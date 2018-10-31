İstanbul Havalimanı’ndan KKTC’ye ilk uçuş bugün

İlk fazı  açılan İstanbul Havalimanı'nda, bugün başlayacak tarifeli seferler için hazırlıklar ile terminallerdeki temizlik çalışmaları sürüyor. 

3 saat önce
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İlk fazı  açılan İstanbul Havalimanı’nda, bugün başlayacak tarifeli seferler için hazırlıklar ile terminallerdeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla açılan İstanbul Havalimanı’nda sabahtan itibaren hazırlıklar başladı.

Bugün, “TK 978” koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak THY’nin tarifeli uçağı, KKTC’deki Ercan  Havalimanı’na hareket edecek.

Türk Hava Yolları’nın (THY) daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre, bugün saat 11.10’da, “TK 2124” kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) hareket edecek. Böylece yolcular bugün sabahtan itibaren İstanbul Havalimanı’na gelerek, bilet işlemlerinin ardından seyahatlerini gerçekleştirecek.

KONTUARDA BİLET HAZIRLIKLARI 

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı terminallerinde uçuş için gerekli hazırlıklar dün de sürdü.

Açılış nedeniyle terminalde kurulan platformlar, malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, temizlik çalışmaları da devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren kontuarlara gelen THY personelinin bilet işlemleri için ön hazırlık yaptığı görüldü. Kapılarda ve terminalin çeşitli alanlarında görevli güvenlikçiler, nöbet yerlerine gelerek, hazır bulundu. (HABERKIBRIS)

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