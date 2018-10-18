Güney Kıbrıs hava yolu şirketi Cobalt Air iflas etti Güney Kıbrıs merkezli hava yolu şirketi Cobalt Air, tüm operasyonlarını durdurdu.

Güney Kıbrıs merkezli hava yolu şirketi Cobalt Air, tüm operasyonlarını durdurdu.

2015 yılında iflas eden Cyprus Airways’in yerine kurulan Güney Kıbrıs merkezli Cobalt Air tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

FİLOSUNDA 6 UÇAK VAR

Filosunda toplam 6 uçak (2 Airbus 319 ve 4 Airbus 320) bulunan ve 28 destinasyona uçan Cobalt Air tüm operasyonlarını durdurdu.

Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadou, Cobalt Air’in iflasının son derece üzücü olduğunu belirterek, devlet olarak çalışanlara ve yurt dışında mağdur olanlara destek olacaklarını açıkladı.

KASASINDA SADECE 15 MİLYION EURO VAR

Rum basınında yer alan haberlere göre, şirketin kasasında saece 15 milyon euro para bulunuyor ve bu para da ancak 200 civarındaki çalışanların haklarını ödeyebilecek bir miktar.

ŞİRKETİN BÜYÜK ORTAĞI ÇİNLİ

Şirketin operasyonlarını devam ettirebilmek için uzun süredir finansal destek arayışında olduğu ancak bir sonuca ulaşamadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz çarşamba günü hava yolu şirketinin potansiyel bir yatırımcı ile görüştüğü ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.

Cobalt Air’in yüzde 49’la en büyük hissedarı durumundaki AJ Cyprus, Çin merkezli Avic Joy Air’in kontrolünde bulunuyor.