Kuzey Kıbrıs’ta olaylı eylem! Hayvancı son yılların en kalabalık eylemlerinden bir tanesine imza attı.

Hayvancı son yılların en kalabalık eylemlerinden bir tanesine imza attı. İş araçlarıyla Lefkoşa’ya giren hayvancılar, birçok noktada trafiği kilitledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpaya yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Lefkoşa’da eylem başlattı.

Hükümetin tarım ve hayvancılık politikasına ve zamlara tepki göstermek için başkente gelen üreticiler, Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde toplanarak Kıbrıs gazetesi önünden Lefkoşa’ya girdi.

Çoğu traktörlerle bazıları da arabalarıyla eyleme katılan hayvan üreticileri, bayraklar ve pankartlar da taşıyorlar. Eşekleri ve iş araçlarıyla birlikte Lefkoşa’ya giriş yapan eylemciler, birçok noktada trafiği kilitledir.

EYLEMCİLER, TARIM BAKANLIĞI’NA GİRDİ

Araçlarıyla Lefkoşa’ya gelen hayvancı Tarım Bakanlığı’na girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kapı önünde toplanan polis ekipleri, hayvancının bakanlığa girmesine engel olmaya çalışıyor.

Yaşanan arbede sonrasında hayvancı Tarım Bakanlığı’na girmeyi başardı. Eylemciler şu sıralarda Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin makamına doğru gidiyor. Eylemcilere Bakan’ın kapısı önünde çevik kuvvet müdahale ediyor.(KIBRIS.COM)