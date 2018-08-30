“İngiliz üslerindeki topraklar geri alınsın”

VATANDAŞLAR İttifakı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İngiliz Üsleri rejimi altında bulunan topraklarının” geri talep edilmesi yönünde Rum hükümetine çağrıda bulundu.

3 saat önce
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VATANDAŞLAR İttifakı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İngiliz Üsleri rejimi altında bulunan topraklarının” geri talep edilmesi yönünde Rum hükümetine çağrıda bulundu. Fileleftheros gazetesi, Vatandaşlar İttifakı’nın bu çağrısının sebebinin, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius’taki İngiliz Üsleri’nin durumu hakkında Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda 3-6 Eylül tarihlerinde görülecek ve İngiliz Üsleri’nin adadaki statüsünün, Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin katılımıyla ele alınacağı oturum olduğunu aktardı.

İttifakın açıklamasında, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin “yasal ve egemen olmadığı” belirtilerek, Lahey Adalet Divanı’nın İngiliz Üsleri’nin statüsü konusunda vereceği kararın örnek alınabileceği vurgusunda bulunuldu.

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